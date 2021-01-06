07 Ocak 2021, Perşembe
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Son dakika: Manisa Turgutlu'daki patlamada terör izine rastlanmadı

Son dakika haberleri... ’nın ilçesinde meydana gelen patlamaya ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadığı, araştırmaların devam ettiği bildirildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.01.2021
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Son dakika: Manisa Turgutlu'daki patlamada terör izine rastlanmadı

Valiliğinden yapılan açıklamada;

"6 Ocak 2021 günü saat 18.00 sıralarında ilçesi Atatürk Mahallesi Setüstü Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde patlama meydana gelmiştir. Bahse konu adreste yapılan incelemelerde, çöp konteynerinin sağ alt kısmında açılma meydana geldiği ve patlamanın etkisiyle etrafta başka herhangi bir zarar ve ziyanın olmadığı anlaşılmıştır.

Olay yeri inceleme ve terör ekiplerimizce yapılan araştırmada patlayıcı madde izine rastlanılmamış olup, patlama nedenini araştırma çalışmaları devam etmektedir."

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