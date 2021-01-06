Son dakika: İzmir'de vahşet! Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü







ZANLIDAN KORKUNÇ İTİRAF



Öte yandan babasını öldürdükten sonra polis merkezine teslim olan Bahadır A.'nın kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde, babasının uzun yıllardır kendisine kötü davrandığını ileri sürerek, öğle saatlerinde babasının evin salon kısmında oturduğu sırada tartıştıklarını ve daha önceden yanına aldığı bıçakla babasını yaklaşık 25 kez bıçakladığını, olay sonrası babasını öldürmek için kullandığı bıçağı banyoya bıraktığını, daha sonra ellerini yıkayıp, elbiselerini değiştirdiğini söylediği öne sürüldü.