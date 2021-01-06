Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar uyarısı geldi | 6 Ocak 2021 hava durumu
6 Ocak 2021 Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: lkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 6 Ocak 2021 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Diyarbakır ve Batman çevrelerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu