06 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayalıklardan düşen ünlü iş insanı Ahmet Azmi Zırh 8 saatte kurtarıldı

Kayalıklardan düşen ünlü iş insanı Ahmet Azmi Zırh 8 saatte kurtarıldı

Son dakika haberine göre; Muğla’nın ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan iş adamı kayalıklardan 5 metre aşağı düştü. 7 kişilik gurupla yürüyüşe çıkan iş adamı 8 saatlik kurtarma operasyonu sonucu kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.01.2021
ABONE OL
Kayalıklardan düşen ünlü iş insanı Ahmet Azmi Zırh 8 saatte kurtarıldı

Öğlen saatlerinde 7 kişilik bir gurupla doğa yürüyüşüne çıkan 'un tanınmış isimlerinden olan iş adamı Konacık Mahallesinde bulunan Pedasa Antik Kentten yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 7 kilometre yürüyen gurup yakınlarında bulunan kayalık ve sarp araziye ulaştı. Bir müddet daha yürüdükten sonra Zırh, ve arkadaşları kayalıklara tırmanmaya başladı. Tırmandıkları esnada Zırh'ın tuttuğu kaya parçası kopunca yaklaşık 5 metrelik kayalıklardan aşağıya düştü. 65 yaşında olan Zırh, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ekipler harekete geçti
Olayın ardından beraber yürüyüşe çıktığı arkadaşları durumu 112 haber verdi. Araçla gidilmeyen bölgeye , Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Muğla 911 Arama ve Kurtarma ile ekipleri sevk edildi. 2 saatlik yürüyüş sonunda 30 kişiden oluşan kurtarma ekibi Zırh'a ulaştı.

8 saatlik kurtarma operasyonu
Ekipler, Zırh'ı kurtarmak için halat tekniği ile düştüğü kayalıklara indi. Sedyeye alınan Zırh'ın düştüğü kayalıklardan alındı. 8 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Zırh, araç girecek yola kadar 2 saat boyunca sedye ile taşındı. Bölgede bekleyen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan iş adamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA