Amasya’da 33 yaşındaki sağlık çalışanı korona virüse yenik düştü

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, "Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde sağlık çalışanı olarak görev yapan Orkun Karadağ, maalesef Kovid-19'a karşı vermiş olduğu mücadeleyi kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dilerim" dedi.