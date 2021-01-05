05 Ocak 2021, Salı
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Bursa’da kamerayla izlenen gizli geçitli dernek lokaline baskın

kepenkleri kapalı, gizli kapı ve geçidi bulunan güvenlik kameralı sözde 'Gençlik Lokali'ne baskın yapıldı. Lokalde bulunan toplam 27 kişiye 85 bin lira ceza kesildi. Yasak olduğunu bilmediğini söyleyen kişi, "Ben televizyon izlemiyorum" diyerek kendini savundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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'da tadilat süsü verilen gizli kapısı ve geçidi bulunan, güvenlik kameralarıyla izlenen 'Gençlik Lokali'nde ihtiyarlar iskambil oynarken yakalandı.

Lokalde biri uyruklu kadın olmak üzere 27 kişiye kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 85 bin lira ceza kesildi.

Kahvehanelerin kapalı olduğunu bilmediğini iddia eden bir kişinin ise "Ben televizyon izlemiyorum. Evden sabah çıkıyorum. Akşam giriyorum" diyerek kendisini savunması dikkat çekti.

ekipleri, kapalı olan lokalin faaliyet gösterdiğine dair ihbarı değerlendirerek baskın düzenledi.

Okul Sokak'ta faaliyet gösteren 'Tahtakale Gençlik Derneği Lokali'ne düzenlenen operasyonda kapı duvardı.

Ancak yan tarafta kepengi yarım açık olan dükkanı kontrol eden ekipler, tadilat gerekçesi ile kapalı süsü verilen dükkanı inceledi.

Kepenkleri kapalı derneğin 3 metrekarelik alanından gizli kapı açıldığını fark eden ekipleri, kapıları bir bir geçerek derneğe ulaştı.

M.Ö tarafından işletmesi yapılan dernek lokalinde biri uyruklu kadın, 2 araması olan şüpheli olmak üzere toplam 27 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL'den 85 bin 50 lira para cezası kesildi.

Lokalin elektrik ve suyu da kaçak olarak kullandığı tespit edildi. Masalarda iskambil kağıtları polis tarafından toplandı.

Ayrıca, dışarıya ve bazı noktalara konulan güvenlik kameraları ile lokale giriş ve çıkışların izlendiği görüldü.

Masalarda oturanların da maskelerle yüzlerini saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Lokali emaneten baktığını iddia eden bir kişi de, "Kahvehanelerin kapalı olduğunu bilmiyor muydunuz?' sorusuna, 'Ben televizyon izlemiyorum. Evden sabah çıkıyorum. Akşam giriyorum" diyerek kendisini savundu.

Bursa’da kamerayla izlenen gizli geçitli dernek lokaline baskın BURSA’DA KAMERAYLA İZLENEN GİZLİ GEÇİTLİ DERNEK LOKALİNE BASKIN

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