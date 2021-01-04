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Suların çekildiği Ömerli Barajı'ndaki yavru balıklar telef oldu! Ekipler harekete geçti

'daki 'ndan su seviyesinin yüzde 16.87'ye kadar düşmesiyle on binlerce yavru balık telef oldu. ekipleri barajdaki yavru balıkları kurtarmak için zamanla yarıştı. Balıkları kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2021 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
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Suların çekildiği Ömerli Barajı'ndaki yavru balıklar telef oldu! Ekipler harekete geçti

genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

'da da kuruyan 'nın son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

Baraj sularının çekilmesiyle su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde "sazan, kefal, yayın, levrek" türlerinde on binlerce yavru balıkmahsur kaldı.

Su birikintilerinde oksijen yetmezliğiyle balıkların bir kısmı da telef oldu. İhbar üzerine ekipleri ve harekete geçti.

Ekipler su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıkları kepçeler ile yakaladıktan sonra kovalar aracılığıyla derin sulara bırakmak için zamanla yarıştı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu on binlerce yavru balık özgürlüğüne kavuştu. Öte yandan yavru balıkları kurtarma operasyonu drone ile havadan görüntülendi.

"YAVRU BALIKLARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Barajda yavru balıkların öldüğünü gören , "Ömerli Barajının kenarında vakit oldukça zaman geçiriyoruz. Baraj suyunun aşırı derecede çekilmesi sonucu öbek adı verilen su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde balık yavrularının öldüğünü gördük. Ekipler ve gönüller olarak yavru balıkları kurtarma operasyonu düzenledik. Pendik Belediyesine ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibine teşekkür ederim. Mahsur kalan on binlerce balığı ölmeden derin sulara bıraktık. Geleceğimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

"ON BİNLERCE YAVRU BALIĞI DERİN SULARA BIRAKTIK"

Kuruyan barajda yavru balıkları kurtarma ekibinde görev alan , "Ömerli Barajının Emirli bölgesinin tamamı geçtiğimiz aylarda suyla doluydu. Suların çekilmesiyle, oluşan su birikintilerinde yavru balıklar mahsur kaldı. Mahsur kalan on binlerce yavru balığı, belediye ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımızla kurtararak derin sulara bıraktık. İnşallah su sorunumuz en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

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