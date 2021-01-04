KARDEŞİNİN İLİŞKİSİ NEDENİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polisin çalışması sonucu, cinayetin, Erhan A.'nın kardeşi Taşkın A. ile kız arkadaşı Aleyna Ö.'nün ilişkisi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Aleyna Ö.'nün annesi Ebru ile kız kardeşi Melisa Ö., Taşkın A.'nın daha önceden evlenip, boşanmış olduğu için yaşanılan ilişkiye karşı çıktı. Buna rağmen ayrılmayı reddeden çift evlenmek isteyince, Aleyna Ö.'yü evlenip boşanmış bir kişiyle evlendirmek istemeyen aile, Taşkın A.'yı cinayet günü konuşmak üzere eve çağırdı.