04 Ocak 2021, Pazartesi
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Yoğun kar yağışı çocukları sevindirdi

’da etkili olan en çok kızaklarla kayan çocukları sevindirdi. Kentte, kar yağışının ardından köylerde yaşayan küçük çocuklar, karın keyfini kızak kayarak çıkarıyorlar.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Yoğun kar yağışı çocukları sevindirdi

'da sonrası etkili olan soğuk hava köylerde sokak ve caddelerin adeta buz pistine dönüşmesine neden oldu.

Doğal kızak pistlerine dönüşen köy yollarında çocuklar düşe kalka kızak keyfi yaşarken, kar'ı eğlenceye dönüştürüyorlar.

Bağdeşen köyü ile köyünde kızakla kayan çocuklar gönüllerince eğlendiler. Kızakla kaymanın keyifli olduğunu söyleyen çocuklar, "Kış mevsimini çok seviyoruz. Kızak kayarak eğleniyoruz. Ardahan'da kışın en çok sevdiğimiz şey kızak kaymak" dediler.

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