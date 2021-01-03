Yoğun kar yağışı çocukları sevindirdi

Bağdeşen köyü ile Sulakyurt köyünde kızakla kayan çocuklar gönüllerince eğlendiler. Kızakla kaymanın keyifli olduğunu söyleyen çocuklar, "Kış mevsimini çok seviyoruz. Kızak kayarak eğleniyoruz. Ardahan'da kışın en çok sevdiğimiz şey kızak kaymak" dediler.

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