Prof. Dr. İbrahim Şahin'den COVID-19 aşısı önerisi

Dünyanın savaştığı Covid-19 virüsünün her kesim insanı özellikle kronik hastalıkları olan bireyleri etkilediğini belirten Şahin, dünyada şu ana kadar yaklaşık 70 milyon kişinin enfeksiyonu geçirdiği ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Prof. Dr. İbrahim Şahin, korona virüsünün akciğerlerdeki bazı proteinlere tutunduğunu, dolayısıyla virüsün özellikle akciğerde meydana getirdiği hasarlar sebebiyle diğer virüslerden ayrıldığını vurguladı. Covid- 19'un daha çok nefes yoluyla bulaştığını ifade eden Dr. Şahin, ağızdan çıkan tükürükle bulaşan virüslerin havada bir süre asılı kalabildiğinin altını çizdi.