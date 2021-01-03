Son dakika hangi ile kar yağacak? Meteoroloji uyardı! Batıdan geliyor... | İstanbul'a kar yağacak mı?
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müd��rlüğünden (MGM) 3 il için yağmur uyarısı geldi. MGM, yurdun batı kesimleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı. Ayrıca Meteoroloji verilerine göre; gece ve sabah saatlerinde Türkiye'nin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, hangi ilimizde yağmur yağacak, hangi ilimizde kar bekleniyor? İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi bölgelerde rüzgar etkili olacak? Meteoroloji'den son dakika kar, yağmur rüzgar ve don uyarısı! İşte 3 Ocak 2021 il il hava durumu son durum ve tahminleri...
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor.
Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak. Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.
Ayrıca Meteoroloji verilerine göre; gece ve sabah saatlerinde Türkiye'nin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, hangi ilimizde yağmur yağacak, hangi ilimizde kar bekleniyor? İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi bölgelerde rüzgar etkili olacak? Meteoroloji'den son dakika kar, yağmur, rüzgar ve don uyarısı!
İşte son dakika 3 Ocak 2021 il il hava durumu son durum ve tahminleri...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yarın (Pazar) yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale ve Edirne, öğle saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 20°C
Parçalı bulutlu
HATAY 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 8°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -11°C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KARS -16°C, -2°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MALATYA -1°C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
VAN -4°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
SİİRT 3°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 7°C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa), Orta Karadeniz'de 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.