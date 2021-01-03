Son dakika hangi ile kar yağacak? Meteoroloji uyardı! Batıdan geliyor... | İstanbul'a kar yağacak mı?

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak. Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.

Ayrıca Meteoroloji verilerine göre; gece ve sabah saatlerinde Türkiye'nin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Peki, hangi ilimizde yağmur yağacak, hangi ilimizde kar bekleniyor? İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi bölgelerde rüzgar etkili olacak? Meteoroloji'den son dakika kar, yağmur, rüzgar ve don uyarısı!

İşte son dakika 3 Ocak 2021 il il hava durumu son durum ve tahminleri...