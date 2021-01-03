Meteoroloji hava durumu 3 Ocak 2021 il il tahminler | Pazar günü hava nasıl olacak?

Son dakika Meteoroloji hava durumu 3 Ocak 2021 il il tahminler... Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere yurdun batı kesimleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor. Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak. Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor. Peki, 3 Ocak 2021 Pazar günü Türkiye'nin hangi ilinde hava nasıl olacak? İşte MGM hava durumu tahminler...

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji hava durumu 3 Ocak 2021 il il tahminler...

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yarın (Pazar) yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren Çanakkale ve Edirne, öğle saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 10°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

HATAY 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU 0°C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAMSUN 9°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KARS -16°C, -2°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MALATYA -1°C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

VAN -4°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa), Orta Karadeniz'de 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.