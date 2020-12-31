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Van Emniyet Müdürlüğü Cevahir teyzenin imdadına koştu

Van Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi tarafından 30.12.2020 günü saat 18:00 sıralarında, 76 yaşındaki Cevahir Yadikar’ın kalp krizi geçirdiği ancak il merkezine sevkinin kardan kapanan yollar nedeniyle mümkün olmadığı ve ivedi bir şekilde hastaneye ulaştırılması gerektiği bildirildi.

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Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Van Emniyet Müdürlüğü Cevahir teyzenin imdadına koştu

Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne (Günhan Filo) bağlı Sikorsky S70 helikopter ile hasta Cevahir Yadikar ve refakatçisi, Bahçesaray ilçesinden alınarak Van merkezine getirilerek, 112 ekiplerine ulaştırıldı.

Görevini başarılı bir şekilde tamamlayan uçuş ekibi, saat 19.15'te güvenle iniş gerçekleştirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Cevahir teyzenin imdadına koştu VAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ CEVAHİR TEYZENİN İMDADINA KOŞTU

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