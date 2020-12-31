Van Emniyet Müdürlüğü Cevahir teyzenin imdadına koştu

Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne (Günhan Filo) bağlı Sikorsky S70 helikopter ile hasta Cevahir Yadikar ve refakatçisi, Bahçesaray ilçesinden alınarak Van merkezine getirilerek, 112 ekiplerine ulaştırıldı.

Görevini başarılı bir şekilde tamamlayan uçuş ekibi, saat 19.15'te güvenle iniş gerçekleştirdi.