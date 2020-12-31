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İstanbul’da yılbaşı öncesi garaja yapılan baskında gizli bölmeden sahte içki çıktı

'da polis yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği tespit edilen bin 200 şişe sahte içki ele geçirdi. Yakalanan şüphelinin duvarın arkasında gizli bölmede içki şişelerini sakladığı ve yılbaşına saatler kala da duvarı yıkıp satmak için dışarıya çıkarttığı ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020
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İstanbul’da yılbaşı öncesi garaja yapılan baskında gizli bölmeden sahte içki çıktı

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, . Yıl Mahallesi'nde bir garajda sahte içki yapıldığına dair ihbar üzerine çalışma başlattı.

30 Kasım tarihinde yapılan operasyonda şüpheli H.D. (57) gözaltına alınırken, bin 200 şişe sahte içki ele geçirildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede sahte içkilerin yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceğini tespit etti.

İMALATHANENİN İÇERİSİNDE GİZLİ DEPO BULUNDU

Yapılan incelemelerde kaçak içkileri saklamak için imalathanenin içerisinde bir gizle bölme yapıldığı ve yılbaşı öncesi duvarın yıkılarak sahte içkilerin çıkartıldığı belirlendi.

Öte yandan şüphelinin Gaziosmanpaşa halk pazarında bir peynir tezgahı işlettiği, kaçak içkileri tezgahın altında saklayarak da müşterilerine sattığı öğrenildi.

Baskın yapılan noktada çekilen kare

Binlerce can yakacak kaçak içkileri kolilerde saklamış

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