İstanbul’da yılbaşı öncesi garaja yapılan baskında gizli bölmeden sahte içki çıktı

İMALATHANENİN İÇERİSİNDE GİZLİ DEPO BULUNDU

Yapılan incelemelerde kaçak içkileri saklamak için imalathanenin içerisinde bir gizle bölme yapıldığı ve yılbaşı öncesi duvarın yıkılarak sahte içkilerin çıkartıldığı belirlendi.