Sivas’ta fıkra gibi olay! Misafir odasının altından yol geçiyor





KÖY DIŞINDAN GELENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Süleyman Kurugöllü, misafir odasını ilk kez görenlerin şaşırdığını belirterek, "Evin hikayesi şu görmüş olduğunuz sınırda komşumuzun evi vardı. Şu pencerelerden dolayı babamla yaşadıkları bir husumet vardı. Böyle bir şey yapmaya karar verdik. Hem yolu değerlendirdik, kapatmamış olduk. Hem de buraya oda yapmış olduk.