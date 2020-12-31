Kanuni Sultan Süleyman'ın namaz kıldığı cami 6 asır sonra ibadete açılacak

"Üzerine bulunduğumuz Sultan 2. Murad Cami, 1429 yılında Sultan 2. Murad'ın emriyle inşa ediliyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden biz burayla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşıyoruz. Yukarıda gördüğümüz kale şehrin ana merkezi ve Bizans Dönemi'nde yapılıyor. Selçuklular zamanında Afşin Bey tarafından fetih ediliyor. Daha sonra Osmanlı Dönemi'nde 2. Murad tarafından fetih ediliyor. Orada Osmanlı yerleşkesi olduğunu biliyoruz. 400'e yakın ev, zaviye, hamam, tepede bir cami ve kalenin dışında yapılmış ikinci bir cami olarak burayı yaptırdığını biliyoruz. Kanuninin seferi sırasında bu camiye uğradığını biliyoruz ve burada namaz kıldı. Cami o dönemin çok tipik örneklerinden ve çok büyük ölçekli bir cami değil. Yamaca yaslanılarak yapılmış bir cami. Bölgenin traverten taşıyla yapılmış ve merkezi sekizgen bir kasnak üzerinde tek kubbeyle yükseltiliyor. 1950 yıllara kadar bayramlarda ve özel günlerde buraya gelip aşure aylarında aşure veya kurban kestiklerini biliyoruz".