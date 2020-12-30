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Bebek beşiğinden zehir çıktı! 11 adrese eş zamanlı operasyon

'da düzenlenen operasyonunda bebek beşiği içerisine gizlenmiş esrar maddesi ile tabanca bulundu. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanırken bir kişi ise şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Bebek beşiğinden zehir çıktı! 11 adrese eş zamanlı operasyon

'nın Manavgat ilçesinde Narkotik ekipleri tarafından 6 mahallede 11 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Manavgat Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden 8'i tutuklanırken 1 şüpheli şartıyla serbest kaldı. Operasyona katılan Narkotik Köpeği Pars, bebek beşiği içerisine gizlenmiş esrar maddesi ile tabanca ve tabancaya ait fişeklerin bulunmasını sağladı.

Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin Antalya İl Narkotik ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri desteğiyle gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu esrar maddesi, hassas terazi, tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Yayla, Sarılar, Kızılot, Kızılağaç, Şelale ve Bahçelievler mahallelerinde 11 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpeği Pars'ta görev aldı. Narkotik köpeği Pars baskın yapılan evlerden birisinde bebek beşiği içerisine siyah çöp poşetinde gizlenmiş esrar maddesi bulurken, esrar maddesinin altında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında M.T., V.S., Y.H., F.K., İ.E., O.D., H.K., Ç.D. ve S.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T., V.S., Y.H., F.K., İ.E., H.K., Ç.D. ve S.Ş. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, O.D. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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