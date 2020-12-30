Antalya’da eski eşi Oya Aydoğdu’nun boğazını kesen Poyraz Çavdar: Yanlış anlaşılma oldu

Yine bu sürede de bana sözlü ve fiziki şiddete devam etti. İstanbul'da düzgün bir işi ve ortamımız olmadığı için 2017 yılında Antalya'ya taşındık. Emlakçı olan Gökhan K.'yi de kayınvalidem internetten bulmuş. Evi tutan da kayınvalidemdir. Antalya'ya taşındıktan sonra iftarlarda, bayramlarda, özel günlerde Gökhan abi ve ailesi ile görüştüğümüz oldu. Poyraz Kemer'e taşındıktan sonra da kendine göre bir ortam kurdu ve burada da uyuşturucu kullanmaya devam etti" dedi.

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