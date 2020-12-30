Antalya’da eski eşi Oya Aydoğdu’nun boğazını kesen Poyraz Çavdar: Yanlış anlaşılma oldu
Kemer ilçesinde 10 Ekim 2019 yılında kendisini aldattığı iddiasıyla beraber yaşadığı eski eşi Oya Aydoğdu'nun boğazını kesip 5 yerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar duruşmadaki ifadesinde, “Kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim" dedi.
Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde oturan Poyraz Çavdar, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya Aydoğdu'nun kendisini aldattığından şüphelendi.
Poyraz Çavdar, internetten indirdiği bir takip programını Oya Aydoğdu'nun cep telefonuna yükledi. Bir süre sonra Aydoğdu'nun cep telefonunu inceleyen Çavdar, eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirledi.
Poyraz Çavdar, zorladığı Oya Aydoğdu'nun, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrendi. Poyraz Çavdar, daha sonra eski eşinin boğazını kesti, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı.
Çavdar, ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitti. Gökhan K.'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar, otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Poyraz Çavdar, tutuklanırken tedavileri tamamlanan Oya Aydoğdu ve Gökhan K. taburcu oldu.
'YANLIŞ ANLAŞILDIM'
15'er yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Poyraz Çavdar'ın, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.
Daha önceki savunmalarında olduğu gibi suçlamaları kabul etmeyen Poyraz Çavdar, "Ben hiç bir şekilde ne Gökhan, ne de Oya'ya karşı öldürme niyetiyle hareket etmedim. Her ikisini de yaralamak istemedim, niyet etmedim" dedi.
Eşinin, elindeki bıçağı alırken yaralandığını öne süren Poyraz Çavdar, avukatının beyanlarına katıldığını ifade ederek, "Benim kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Ayrıca kaçma gibi bir durum olmadı. Kendim teslim oldum" diye konuştu. Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
TALİHSİZ KADIN O ANLARI ANLATTI
Poyraz Çavdar ile 2008 yılında evlendiğini söyleyen Oya Aydoğdu, ifadesinde şöyle dedi:
"Evlendikten 1 ay sonra uyuşturucu ticareti suçlaması ile cezaevine girdi. 9 ay cezaevinde kaldı. Bu sürede bir kız çocuğumuz oldu. Ancak Poyraz'ın düzenli bir işi yoktu. Devam eden süreçte yavaş yavaş ben aldatmalarını da yakaladığım için 2012 yılında boşandık. Evli olduğumuz sürede bana sürekli sözlü ve fiziki şiddet uyguluyordu. Bir süre sonra kızımız için tekrar bir araya geldik.
Yine bu sürede de bana sözlü ve fiziki şiddete devam etti. İstanbul'da düzgün bir işi ve ortamımız olmadığı için 2017 yılında Antalya'ya taşındık. Emlakçı olan Gökhan K.'yi de kayınvalidem internetten bulmuş. Evi tutan da kayınvalidemdir. Antalya'ya taşındıktan sonra iftarlarda, bayramlarda, özel günlerde Gökhan abi ve ailesi ile görüştüğümüz oldu. Poyraz Kemer'e taşındıktan sonra da kendine göre bir ortam kurdu ve burada da uyuşturucu kullanmaya devam etti" dedi.