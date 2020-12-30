30 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Afrika'da değil İstanbul Beyoğlu'nda! 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Afrika'da değil İstanbul Beyoğlu'nda! 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

'nda polis ekiplerini bile şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi. Yılan, ve Müdürlüğü'ne teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2020
ABONE OL
Afrika'da değil İstanbul Beyoğlu'nda! 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mansur O. adlı şüphelinin Kalyoncu Kuluğu Mahallesi'ndeki adresine kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında evde yapılan aramada, 3 metre uzunluğunda kaçak yollarla elde edilen piton yılanı ve poşete sarılı vaziyette 1.25 gram esrar ele geçirdi.

Yılan, ve Müdürlüğü'ne teslim edilirken polis, şüpheli Mansur O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Ağaç altında uyuyakalan kadına yılan şoku! 1 metreden uzun yılan ameliyatla ağzından böyle çıkarıldı AĞAÇ ALTINDA UYUYAKALAN KADINA YILAN ŞOKU! 1 METREDEN UZUN YILAN AMELİYATLA AĞZINDAN BÖYLE ÇIKARILDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA