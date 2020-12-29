Tepki çeken görüntü! 23 kez ceza kesilen dönerci 'Genelge beni bağlamaz' deyip yaptı





Görüntülerde, kurallara karşı geldiğini söyleyen görevlilere, "Ne kuralı? Öyle bir kural yok" diye karşılık veren Cinbir, genelgeyi uyguladıklarını ifade eden polis memuruna da, "Arkadaşım genelge beni bağlamaz. Ben memur değilim, benim için geçerli değil" diyor. Görüntüler tepki topladı.







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