Son dakika: Zonguldak'ta freni boşalan traktör takla attı
Son dakika haberleri... Zonguldak’ta freni boşalan traktör tarlaya yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Merkeze bağlı Beycuma beldesi Hacıali köyünde Rıfat Karabacak idaresindeki 67 DC 821 plakalı traktör, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı.
Takla atan traktörden çıkan araç sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri çağırıldı.