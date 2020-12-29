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Son dakika: Zonguldak'ta freni boşalan traktör takla attı

Son dakika haberleri... ’ta freni boşalan traktör tarlaya yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Son dakika: Zonguldak'ta freni boşalan traktör takla attı

Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Beycuma beldesi Hacıali köyünde Rıfat Karabacak idaresindeki 67 DC 821 plakalı traktör, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Takla atan traktörden çıkan araç sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri çağırıldı.

Olay yerine gelen ekipler yaralı Rıfat Karabacak'a ilk müdahaleyi yaptı.

Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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