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Sivas'ta “Bıçaklandım” diye ekipleri aradı! Gerçek çok farklı çıktı

’ta saat 20.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi 6. sokakta binaya giren hırsız tarafından bıçaklandığını iddia ederek ihbarda bulunan şahsın kendi kendini bıçakladığı ortaya çıktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Sivas'ta “Bıçaklandım” diye ekipleri aradı! Gerçek çok farklı çıktı

Edinilen bilgilere göre; sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan G.T. isimli şahıs, 112 acil çağrı merkezini arayarak binaya giren hırsız tarafından bıçaklandığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kolundan yaralanan şahsa müdahale etti.

Polis ekipleri, G.T.'nin iddiası üzerine hırsızı bulmak için çalışma başlattı.

Yaralı şahıs, bir süre sonra polis ekiplerine kendi kendine zarar verdiğini söyledi. G.T. sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahsın hastanedeki müdahalenin ardından polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, şahsın kendini bıçakladığını iddia ettiği hırsızın siyah maskeli olduğunu söylemesiyse dikkat çekti.

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