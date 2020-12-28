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Aksaray'da 'yol verme' kavgası: Oğlunu dövüp babayı öldürdüler

'da dün saat 23.20 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi kavşağında 'yol verme' nedeniyle çıkan kavgada sürücü 'un babası , kavgayı ayırmak isterken (29) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Abdülkadir Özsular tutuklandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Aksaray'da 'yol verme' kavgası: Oğlunu dövüp babayı öldürdüler

'dan memleketleri 'a gelen ve Karacaören köyündeki akrabalarını ziyaretten dönen sürücü , iddiaya göre otomobille sayir halinde iken arkasında aracın sürücüsü yol istedi. Daha sonra aralarında yaşanan anlaşmazlık üzerine arkasındaki araç sürücüsü ve beraberindeki 2 araç, Tuğ'un önünü kesip durdurdu.



Araçlardan inen , Abdulbaki K. İbrahim K., Tuncay I., Hüseyin T. (31), Kuddisi K. (32) ve Mustafa K. (25) iddiya göre Yaşar Tuğ'a saldırdı.



Bu sırada Yaşar Tuğ'un babası da aracından inip kavgaya ayırmak isterken Abdülkadir Özsular'ın bıçaklı saldırısına uğradı.



Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan Salim Tuğ, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Yaşar Tuğ da aynı hastanede tedaviye alındı.



8 SALDIRGAN DA YAKALANDI

Kaçan 8 saldırgan da Taşpınar yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ayrıca 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Şüphelilerden Abdülkadir Özsular sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da 'yol verme' kavgası: Oğlunu dövüp babayı öldürd��ler AKSARAY'DA 'YOL VERME' KAVGASI: OĞLUNU DÖVÜP BABAYI ÖLDÜRDÜLER

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