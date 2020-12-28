Aksaray'da 'yol verme' kavgası: Oğlunu dövüp babayı öldürdüler





8 SALDIRGAN DA YAKALANDI

Kaçan 8 saldırgan da Taşpınar yakınlarında yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ayrıca 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Şüphelilerden Abdülkadir Özsular sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.