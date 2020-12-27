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İstanbul'daki sokağa çıkma kısıtlamasında maskesiz vatandaşlara ceza kesildi

Son dakika haberi... Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasında polisin yaptığı denetimlere takılan vatandaşlara maske takmadıkları için idari para cezası uygulandı. Öte yandan cezai işlem uygulanan vatandaşların sokağa çıkmak için izin belgeleri olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2020
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İstanbul'daki sokağa çıkma kısıtlamasında maskesiz vatandaşlara ceza kesildi

Arnavutköy'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Araçları tek tek durduran polis ekipleri, izin belgesi ve maskesi olan vatandaşların geçişine izin verirken, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Uygulama noktasındaki denetimlerde durdurulan bir aracın içerisinde maskesiz şekilde seyahat eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar araç içerisinde oldukları için maske takmadıklarını söyledi. Polis ekiplerinin maske takıp araçtan inmelerini söylemesi üzerine yanlarında maske olmadığı tespit edilen şahıslara maske verilerek idari para cezası uygulandı.

Öte yandan vatandaşların sokağa çıkmak için izin belgeleri olduğu öğrenildi.

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