İstanbul'daki sokağa çıkma kısıtlamasında maskesiz vatandaşlara ceza kesildi

Uygulama noktasındaki denetimlerde durdurulan bir aracın içerisinde maskesiz şekilde seyahat eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar araç içerisinde oldukları için maske takmadıklarını söyledi. Polis ekiplerinin maske takıp araçtan inmelerini söylemesi üzerine yanlarında maske olmadığı tespit edilen şahıslara maske verilerek idari para cezası uygulandı.