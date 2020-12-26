Sakarya'da baba ve kızının feci ölümü!





Yangın, saat 20.10 sıralarında Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde 704. Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki baba Seyfi Altın benzinle sobayı yakmaya çalıştığı esnada bir anda parladı. Yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.