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İzmir polisinden uyuşturucu maddeye geçit yok! Rakamlar açıklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelinde yapılan operasyon ve uygulamalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği, işlem yapılan 31 şüpheliden 9’unun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2020
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İzmir polisinden uyuşturucu maddeye geçit yok! Rakamlar açıklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelinde yapılan operasyon ve uygulamalar hakkında paylaşımda bulunuldu.

NARKOTİM, Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ile Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyon ve uygulamalarda; 452 gram Skank, 122 adet Captagon, 116 gram Eroin, 6 gram Sentetik Kannabinoid, 386 gram Metamfetamin, 4 adet Ectasy, 7 bin 789 ade Sentetik Ecza, 6 bin 775 lira, 10 Euro ve 1 adet tabanca, 1 av tüfeği ile 78 adet fişeğin ele geçirildiği bildirildi.


Öte yandan, ekipler tarafından 31 şüpheliye işlem yapılırken, şüphelilerden 9'unun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.



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