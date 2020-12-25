Koronavirüsü yenen doktor: Bu hastalık gerçekten tehlikeli





'HASTALARIMIZ BİZLERDEN YARDIM İSTİYOR'

Kadın Doğum Acil ve Doğumhane Servisi'nde görev yaptığını, ancak koronavirüs servislerinde bulunan hastalarda kendilerinin yardımcı olduğunu söyleyen Uyar, "Bu sürede hastalarımız bizlerden yardım istiyor. Hastalara ilk olarak bu hastalığa yakalanmadan önce bir sağlık çalışanı olarak yardımcı oluyordum ama şu anda hastalığa yakalandıktan sonra ve belirtilerini gördükten sonra hastalarla empati kurup, onlara daha da destek olmaya çalışıyorum. Hastalar, nefes darlığı çektiklerini söylüyorlar. Onun haricinde halsizlik olduğunu, eklem ağrılarının olduğunu söylüyorlar. Bizler onlara gerekli tedavilerimizi yapıyoruz. Bu sürede tabi ki beslenmelerine dikkat ediyoruz. Maske takmalarını, mesafelerini korumalarını, hijyenlerine önem vermelerini isteyip, destek sağlıyoruz. Hastalar 'keşke maskemi taksaydım, mesafemi korusaydım, kimseyle görüşmeseydim' diyorlar. Covid-19'a yakalanmayan insanlar bunun farkında değil. Bir kereden bir şey olmaz, görüşeyim, maskemi takmayayım diyorlar ama bir kereden bir şey olmaz diyerekten zaten her şey başlıyor" diye konuştu.

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