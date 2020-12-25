Göçmenlerden AB‘ye Noel mektubu: Hayvan haklarına bile razıyız
Avrupa'da 32 hektarlık alanda kalan yaklaşık 7 bin göçmen AB'ye Noel mektubu yazan göçmenler "Avrupa'da hayvanları koruma yasalarını inceledik. Onların bizden daha fazla hakları olduğunu öğrendik. Bize de hayvan haklarını verin." dedi.
Göçmenler seslerini duyurmak için mektup yazdı. Son dakika gelen haberde Avrupa'nın göbeğinde aç ve susuz yaşam mücadelesi veren göçmenler, Batı'ya unutulmaz bir insanlık dersi verdi. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki Kara Tepe Kampı'nda kalan sığınmacılar, seslerini duyurmak için Avrupa'ya bir mektup yazdı.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa vatandaşlarına gönderilen açık mektupta, "Avrupa'da hayvanları korumak için çıkarılan yasaları inceledik ve onların bizden daha fazla hakları olduğunu öğrendik. Bu yüzden sizden, bize hayvanların sahip olduğu basit hakları vermenizi istiyoruz" denildi.
'SİZE MUTLU NOELLER'
"Umarız, salgın krizi yüzünden karşılaştığımız zorluklara rağmen, Noel'inizi kutlayabilirsiniz" sözleriyle başlayan mektupta, "Midilli'deki yeni mülteci kampından size mutlu Noeller diliyoruz" denildi.
TEMİZ SU YOK
Mektupta, 32 hektarlık alanda 7 binin üzerinde kişinin yaşadığı kampın çetin koşulları anlatıldı.
Çocukların oyun ve okul ortamından mahrum kaldıkları, milyonlarca euroluk yardıma rağmen, sıcak duş, temiz su, aydınlatma, tıbbi müdahale ve ısıtıcının yetersiz olduğu belirtildi.