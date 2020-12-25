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Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

Şirinlikleriyle bildiğimiz kediler kızdıklarında bambaşka varlıklara dönüşebiliyorlar. Korkusuzluklarıyla bilinen kedilerin adeta göstergesi olan bir olay 'da yaşandı. Korkusuz kedi önce pitbull cinsi köpeğe saldırdı, ardından kendisinden 3 kat büyük köpeği kovaladı. İşte sosyal medyayı sallayan anlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2020 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
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Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

Sosyal medyada yayınlanan 'pitbull döven kedi' videosu çok konuşuldu. Sokakta adeta terör estiren kedi karşısına kim çıkarsa çıksın tanımadı ve saldırıya geçti.

Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

Pitbull cinsi köpeğe karşı tüylerini kabartarak kendisine ürkütücü bir görüntü vermeye çalışan sevimli kedi bir anda harekete geçti.

Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

Evvela saldırıyormuş gibi yaparak pitbullun dikkatini dağıttı.

Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

Pitbull cinsi köpek arkasını dönünce saldırıya geçti.

Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

Pati darbeleriyle pitbull cinsi köpeğe zarar vermeye çalışan kedi, pitbullun manevrası karşısında 'kedi'liğini konuşturdu.

Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

Ve bir anda geriye sıçrayarak bu saldırıdan kendisini korudu.

Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

O sırada yoldan geçen bir vatandaş, çılgına dönmüş kediye doğru elindeki poşeti uzattı. Sevimli kedinin ona da bir cevabı vardı.

Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

Pitbulldan hıncını alamayan sevimli kedi, arkasını dönünce olanlar oldu.

Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

Olan biteni izleyen sokak köpeğini dövmeye başladı ve kovaladı.

Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı

Vatandaşlar inanılmaz anları saniye saniye kaydetti.

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