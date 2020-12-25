Kedi pitbull cinsi köpeğe saldırdı! Sosyal medyada 'Adanalı kedi' çılgınlığı
Şirinlikleriyle bildiğimiz kediler kızdıklarında bambaşka varlıklara dönüşebiliyorlar. Korkusuzluklarıyla bilinen kedilerin adeta göstergesi olan bir olay Adana'da yaşandı. Korkusuz kedi önce pitbull cinsi köpeğe saldırdı, ardından kendisinden 3 kat büyük köpeği kovaladı. İşte sosyal medyayı sallayan anlar...
Sosyal medyada yayınlanan 'pitbull döven kedi' videosu çok konuşuldu. Sokakta adeta terör estiren kedi karşısına kim çıkarsa çıksın tanımadı ve saldırıya geçti.
Pitbull cinsi köpeğe karşı tüylerini kabartarak kendisine ürkütücü bir görüntü vermeye çalışan sevimli kedi bir anda harekete geçti.
Evvela saldırıyormuş gibi yaparak pitbullun dikkatini dağıttı.
Pitbull cinsi köpek arkasını dönünce saldırıya geçti.
Pati darbeleriyle pitbull cinsi köpeğe zarar vermeye çalışan kedi, pitbullun manevrası karşısında 'kedi'liğini konuşturdu.
Ve bir anda geriye sıçrayarak bu saldırıdan kendisini korudu.
O sırada yoldan geçen bir vatandaş, çılgına dönmüş kediye doğru elindeki poşeti uzattı. Sevimli kedinin ona da bir cevabı vardı.
Pitbulldan hıncını alamayan sevimli kedi, arkasını dönünce olanlar oldu.
Olan biteni izleyen sokak köpeğini dövmeye başladı ve kovaladı.
Vatandaşlar inanılmaz anları saniye saniye kaydetti.