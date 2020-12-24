Düzce'de korona kumarı: Kaçmaya çalışırken yakalandılar
Düzce'de boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişi, polisi görünce çatıdan atlayarak yan binaya geçip, kaçmaya çalıştı. Polis, 3 kişiyi yakalayarak toplam 12 bin 150 TL ceza uyguladı. Kumar oynanan iş yeriyse mühürlendi.
Düzce'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.
KUMAR OYNADIKLARI İHBARI GELDİ
Olay akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Polis, boş binanın en üst katında kumar oynayan 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
POLİS KIRAATHANEYE BÖYLE GİRDİ
Daha önce kapatılan bir kıraathaneyi denetleyen ekipler, içeride birilerinin olduğundan şüphelenerek itfaiyenin yardımıyla arka tarafından kıraathaneye girdi.
KUMARBAZLAR ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda polisi gören 3 kişi binanın çatı katından yan binada bulunan bir dairenin balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri kaçan kişileri kısa sürede yakaladı.
ELE GEÇİRİLENLER...
3 kişi gözaltına alınarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesildi.