Düzce'de korona kumarı: Kaçmaya çalışırken yakalandılar

3 kişi gözaltına alınarak Şehit Polis Osman Çatana Polis Merkezi'ne götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesildi.