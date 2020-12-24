25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Düzce'de korona kumarı: Kaçmaya çalışırken yakalandılar

Düzce'de korona kumarı: Kaçmaya çalışırken yakalandılar

'de boş binanın en üst katında oynayan , polisi görünce çatıdan atlayarak yan binaya geçip, kaçmaya çalıştı. Polis, 3 kişiyi yakalayarak toplam 12 bin 150 TL ceza uyguladı. Kumar oynanan iş yeriyse mühürlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2020
ABONE OL
Düzce'de korona kumarı: Kaçmaya çalışırken yakalandılar

'de polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

KUMAR OYNADIKLARI İHBARI GELDİ

Olay akşam saatlerinde Camikebir Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Polis, boş binanın en üst katında oynayan 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

POLİS KIRAATHANEYE BÖYLE GİRDİ

Daha önce kapatılan bir kıraathaneyi denetleyen ekipler, içeride birilerinin olduğundan şüphelenerek itfaiyenin yardımıyla arka tarafından kıraathaneye girdi.

KUMARBAZLAR ÇATIDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda polisi gören binanın çatı katından yan binada bulunan bir dairenin balkonuna atlayarak kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri kaçan kişileri kısa sürede yakaladı.

ELE GEÇİRİLENLER...

3 kişi gözaltına alınarak 'ne götürüldü. 3 kişinin kumar oynadıkları binada iskambil kağıtları, alkol şişeleri ve bir miktar para ele geçirildi. 3 kişiye toplam 12 bin 150 TL ceza kesildi.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA