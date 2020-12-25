Covid-19 tedbirleri sonrası bir güzel haberde o ilimizden geldi! Vaka sayıları yüzde 50 düştü

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının etkisini göstermeye başladığını ve vaka sayılarının düştüğüne dikkat çeke Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, "Malatya'da yaşadığımız vaka sayısının en yüksek olduğu dönem. Eylül ayının ortalarından sonra Ekim ayının başına kadar bir düşüş yaşadık. Fakat maalesef hem vatandaşlarımızın tedbirlere uyulmaması hem de virüsün tekrar kapalı ortamlarda daha fazla yayılıyor olması nedeniyle Ekim ayın ortalarında tekrar artışa geçti.

Aralık ayının başına kadar yine o pik seviyesine ulaşmamış olsak bile, yüksek rakamları ilimizde görmeye devam ettik.