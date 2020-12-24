25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van’da halk otobüsünde cinsel organını gösteren şahsın 2 yıl hapsi istendi

Van’da halk otobüsünde cinsel organını gösteren şahsın 2 yıl hapsi istendi

'da şubat ayında ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan özel halk otobüsünde iki genç kadını önce edip ardından da gösteren M.E. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
ABONE OL
Van’da halk otobüsünde cinsel organını gösteren şahsın 2 yıl hapsi istendi

Halk otobüsünde seyahat eden B.P.Ç., sonradan otobüse binen M.E.'nin elle tacizine uğradı. Rahatsız olan B.P.Ç., koltuğa otururken yanına ise bir başka kadın geldi.

Bu sırada her iki kadına yönelik tacizini sürdüren M.E, ardından da fermuarını açıp montunun altından göstermeye çalıştı. Bu sırada durumu fark eden B.P.Ç., çığlık attı.

B.P.Ç., M.E.'yi yakalayıp, kaçmasına engel oldu, ardından da telefonla polisi arayarak şikayetçi oldu. Gelen polis ekipleri, M.E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

'AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANSIN'

Emniyette ifadesi alınan M.E., fermuarını, idrar tahlili verdiği için açık unuttuğunu iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 7'nci 'nce kabul edildi.

TCK'nın 105'inci maddesi kapsamında ve basit yaralama suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istenen M.E., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI İÇİN HER YOLU DENEYECEĞİM'

Şüphelinin hak ettiği cezayı almasını isteyen B.P.Ç., bu tür iğrenç olayların bir daha yaşanmaması adına tüm kamuoyunun haberdar olmasını istediğini söyledi.

Sonuna kadar olayın takipçisi olacağını anlatan B.P.Ç, "Bu olayda bedensel taciz ve ihlal var. Şahsın ağır ceza mahkemesinde yargılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Korkup geri çekilmeyeceğim bu olaydan. Hak ettiği cezayı alması için her yolu deneyeceğim" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA