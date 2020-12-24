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Karaman'da korkunç cinayet! Etli ekmek siparişi verdiler, gelince öldürdüler

Son dakika haberi... 'da fırında çalışan 16 yaşındaki 'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında olan M.Ü. ifadesinde "Ahmet ile mahalleden tanışırdık, yaklaşık 3 ay önce bize küfür etmişti. Biz de olay günü Ahmet'in bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik, fırını arayarak sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet'i bıçakladık” dediği öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2020
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Karaman'da korkunç cinayet! Etli ekmek siparişi verdiler, gelince öldürdüler

Olay, 22 Aralık'ta Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. Fırında çalışan , sokak ortasında karşılaştığı daha önceden tanıştığı ve aralarında husumet olan A.A. ve M.Ü., arkadaşları M.C.E.(14), S.A.(14), M.A.(14) ve Ali Furkan Gürbüz (20) ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından A.A. ve M.Ü. bıçakla saldırdı. Sırtından 3 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Çınar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırganlar da olay yerinden kaçtı.

Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, mobese kameralarından şüphelilerin 9 ayrı suçtan kaydı bulunan A.A. ve 14 suçtan kayı olan M.Ü. ile arkadaşları 9 suçtan kaydı olan M.C.E., 7 suçtan S.A., M.A. ve 5 suçtan A.F.G. olduğunu belirledi. 6 kişi kısa sürede polis tarafından yakalandı.

'ETLİ EKMEK SİPARİŞİ VERİP, OLAY YERİNE ÇAĞIRMIŞLAR'
Suçunu itiraf eden şüphelilerden M.Ü., ifadesinde ''Ahmet Çınar ile mahalleden tanışırdık. Ahmet yaklaşık 3 ay önce bize küfür etmişti. Bizde olay günü Ahmet'in bir etli ekmek fırınında işe başladığını öğrendik. Etli ekmek fırınını arayarak sipariş verdik. Bize etli ekmek getiren Ahmet Çınar'ı burada bıçakladık" dediği öğrenildi.

6 kişi dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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