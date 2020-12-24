Karaman'da korkunç cinayet! Etli ekmek siparişi verdiler, gelince öldürdüler

Olay, 22 Aralık'ta Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda meydana geldi. Fırında çalışan Ahmet Çınar, sokak ortasında karşılaştığı daha önceden tanıştığı ve aralarında husumet olan A.A. ve M.Ü., arkadaşları M.C.E.(14), S.A.(14), M.A.(14) ve Ali Furkan Gürbüz (20) ile karşılaştı. Yaşanan tartışmanın ardından A.A. ve M.Ü. bıçakla saldırdı. Sırtından 3 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Çınar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Saldırganlar da olay yerinden kaçtı.