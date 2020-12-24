Koronavirüs Samsun'daki 1 mahalleye giremedi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Samsun'un Tekkeköy ilçesine bağlı Karaperçin Mahallesi'ne giremedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyduğu 100 haneli mahallede, koronavirüs vakası hiç görülmedi. Ev ziyaretlerinin tamamen rafa kaldırdığı mahallede, tedbirlere dikkat çekmek için her gün cami hoparlöründen de uyarı anonsları yapılıyor.

Koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış oranına ulaşan Samsun'da yapılan yoğun çalışmalar etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kentteki vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu belirtti. Kent merkezinde HES uygulamasında kırmızı alanların fazla olmasına rağmen ilçelerdeki kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı. Öte yandan Tekkeköy ilçesine bağlı Karaperçin Mahallesi'nde ise pandemi döneminin başından beri hiç vaka görülmedi. 100 haneli mahallede, tüm kurallara titizlikle uyuluyor. Vatandaşlar, gündelik işleri olan bağ, bahçe ve hayvancılık işlerini maskeyle yapıyor, sosyal mesafe kurallarına da özen gösteriyor. Ev ziyaretlerini rafa kaldıran mahalleli, koronavirüse karşı tüm önlemleri alıyor.