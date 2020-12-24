Konya’da 4 evlilikten 5 çocuk yaptı! Oğlunun arkadaşıyla kaçtı! Şok ifadeler ortaya çıktı

"OĞLUNUN ARKADAŞIYLA AŞK YAŞAMASI KABUL EDİLEMEZ"

Ailenin avukatı Gülsen Pişmiş ise şunları kaydetti: "Gerek davalının beyanları, gerekse de davacı müvekkilin beyanların ve yazışma içerikleri sadakatsizliğin ve zinanın var olduğuna kesin bir şekilde işaret ediyor. Ancak hukuki olarak da bazı teknik detaylar nedeni ile davalının bu davranışları genel olarak sadakatsizlik olarak nitelendiriliyor. Dava ikame edilirken bir genel boşanma nedeni olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanmak daha kesin bir sonuç vaat ediyor.