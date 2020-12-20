Ağrı’dan Trabzon’a hasta götüren ambulans Gümüşhane'de kaza yaptı
Ağrı’dan Trabzon’a hasta götüren 112 Acil Servis ambulansı dönüş yolunda Gümüşhane’de kaza yaptı. Kazada 2 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı.
YAŞAM İHA
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Kazada sürücü Arvas ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Berfin Deniz Koç hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.