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Ağrı’dan Trabzon’a hasta götüren ambulans Gümüşhane'de kaza yaptı

’dan ’a hasta götüren 112 Acil Servis ambulansı dönüş yolunda ’de yaptı. Kazada 2 sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 Güncelleme Tarihi: 20.12.2020
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Ağrı’dan Trabzon’a hasta götüren ambulans Gümüşhane'de kaza yaptı

Alınan bilgiye göre Sinan Arvas yönetimindeki 04 AB 718 plakalı ambulans 'dan 'a hasta naklettikten sonra dönüş yolunda 'nin İkisu köyü mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Arvas ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Berfin Deniz Koç hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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