Koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimi online yapıldı

ŞEHİR DIŞINDAKİ ARKADAŞ VE AKRABALARI DA KATILDI

Şehir dışından akrabalarının da kolaylıkla katılım sağladığını anlatan Özkan, şunları dile getirdi:

"Biz biraz az heyecanlanmış olduk. Gerçekte böyle olsaydı daha gerçekçi olacaktı. Biz kendi ofisimizdeydik. Biz Burak ile beraber ofiste kaldık. Benim ailem ve Burak'ın ailesi kendi evlerinden bağlandı. Daha sonrasında şehir dışından akrabalarımız ve arkadaşlarımız katıldı. Hem böyle daha kalabalık oldu hem de biz yan yana olmuş olduk. İsteme oldu, daha sonrasında ben Burak'ın yüzüğünü taktım, o da benim yüzüğümü taktı. İnsanlar artık pandemi sürecinin farkına vardılar. Gerek sosyal mesafe, gerek maske takma konusunda. Ama söz, nişan gibi törenler kültürümüzde olduğu için yeni normal olarak da böyle bir davranış göstermeleri için örnek oldu aslında. Umarım çevremizdeki insanlar da bunu anlayışla karşılamışlardır. Yasakların olduğu bu süreçte hem onlar için de çok rahat oldu. Şehir dışından gelenler için ayrıca bir program yapabilir miydik bilmiyoruz. Bu süreçte onlar için de güzel oldu. Farklı şehirdeki yakınlarımızda online olarak bir araya geldik."