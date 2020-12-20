Doktor karı-kocanın koronavirüs kavgası! "Sen de pozitif olacaksın" deyip eşini ısırdı

'BEN POZİTİFİM SEN DE OLACAKSIN'

İddiaya göre, karantinadayken doktor çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa O.İ.'nin iddiasına göre, Fulya İ., "Ben pozitifim oldum, sen de pozitif olacaksın" diyerek, eşinin yüzüne tükürdü. Yine iddiaya göre elini ısırdığı eşinin ağzına, eline aldığı tükürüğü sokmaya çalıştı. Dr. Mustafa O.İ., polise şikâyetçi oldu. Şikayet üzerine polis, soruşturma başlattı. Dr. Mustafa O.İ. karantina süresini tamamlaması için eşinin bulunduğu evden alınarak, başka adrese yerleştirildi.