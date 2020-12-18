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Sinop'un Kırgız gelini Müslümanlığı seçti

Sinop’ta bir kurumda işçi olarak çalışan ile , dünyevine girdi. Yaman’a aşık olan Kırgızistanlı Aıda Uralıeva, Müslümanlığı seçti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Sinop'un Kırgız gelini Müslümanlığı seçti

Sinoplu (43) tatilde tanıştığı (33)ile, nikah salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Geçen yaz tatili için 'ya giden bir çocuk babası Bülent Yaman kaldığı otelde resepsiyon amiri olarak çalışan bir çocuk annesi Aıda Uralıeva ile tanıştı. Bir süre arkadaş olarak konuşan çift daha sonra evlenmeye karar verdi.

Bunun üzerine Bülent Yaman, Kırgızistan'a giderek Uralıeva'nın ailesi tanıştı. Evlenmeye karar veren çift Sinop Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine girdi. Çiftin nikâh şahitliğini eski Sinop Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Dümen yaptı.

Nikah sonrası açıklamalarda bulunan gelin Uralıeva, "Ben birkaç senedir Antalya da bir otelde çalışıyordum. Bülent de Antalya'ya tatile gelmiş, orada tanıştık. Evlenmek hiç aklımda yoktu, çalışıp memlekete dönecektim ama nasip böyleymiş. Çok mutluyum" dedi.

Damat Bülent yaman ise, "Antalya'ya tatil için gitmiştim. Kendisi otelde resepsiyon amiriydi hem de İngilizce, Rusça tercümanlık yapıyordu. Kendisinden çok etkilendim ve tanıştık.

Uzun süre konuştuktan sonra hayatlarımızı birleştirmeye karar verdik. Mutluyum" diye konuştu.

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