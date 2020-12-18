Sinop'un Kırgız gelini Müslümanlığı seçti

Sinoplu Bülent Yaman(43) tatilde tanıştığı Kırgızistanlı Aıda Uralıeva(33)ile, Sinop Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Geçen yaz tatili için Antalya'ya giden bir çocuk babası Bülent Yaman kaldığı otelde resepsiyon amiri olarak çalışan bir çocuk annesi Aıda Uralıeva ile tanıştı. Bir süre arkadaş olarak konuşan çift daha sonra evlenmeye karar verdi.