18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beton mikseri devrildi! Sıkışan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri koştu

Beton mikseri devrildi! Sıkışan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri koştu

Aydın’ın İncirliova ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
ABONE OL
Beton mikseri devrildi! Sıkışan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri koştu

, Arzular Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 06 BRE 784 plakalı beton mikseri sürücüsü Sezer V.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kaza bölgesine gelerek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Sezer V. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA