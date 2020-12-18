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Şanlıurfa’da trafik polisi fark etti! TIR sürücüsünden plaka oyunu

'da özel düzenekle açılır kapanır taktıran TIR sürücüsü yakalandı. plaka düzeneğinin cep telefonuyla kaydını alırken sürücü İ.K.’ye plakaları kapatarak takograf kullanmadığı için 2 bin 206 lira uyguladı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Şanlıurfa’da trafik polisi fark etti! TIR sürücüsünden plaka oyunu

kent girişinde uygulama yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı hızlı olduğu belirlenen ancak plakası tespit edilemeyen bir TIR'ı durdurdu.

Araçta inceleme başlatan trafik polisi, plakadaki açılır kapanır düzeneği fark etti.



Plakanın okunmaması için son harf kısmının silinebilir boyayla beyaz renge boyandığı tespit edildi.

, düzeneğinin cep telefonuyla kaydını alırken sürücü İ.K.'ye plakaları kapatarak takograf kullanmadığı için 2 bin 206 lira uyguladı.

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