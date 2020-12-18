18 Aralık 2020, Cuma
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Bölükyayla'ya dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesine dev asıldı. 25 metre yüksekliğindeki Türk Bayrağı 'nın okunmasıyla göndere çekildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020
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Bölükyayla'ya dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı

Beldenin üst kısımlarında yer alan Akdağlar mevkiine Bölükyayla Belde Belediye Başkanlığı tarafından 25 metre yüksekliğinde Türk Bayrağı asılarak dalgalandırıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk Bayrağı göndere çekildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, şanlı Türk Bayrağının beldede dalgalandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

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