Bölükyayla'ya dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesine dev Türk Bayrağı asıldı. 25 metre yüksekliğindeki Türk Bayrağı İstiklal Marşı'nın okunmasıyla göndere çekildi.
YAŞAM İHA
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Beldenin üst kısımlarında yer alan Akdağlar mevkiine Bölükyayla Belde Belediye Başkanlığı tarafından 25 metre yüksekliğinde Türk Bayrağı asılarak dalgalandırıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk Bayrağı göndere çekildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, şanlı Türk Bayrağının beldede dalgalandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.