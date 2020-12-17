Hayvancılık yapanlar dikkat! Buzağı destek başvuru ödemeleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

2020'yi dijitalleşme yılı olarak ilan eden Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm iş ve işlemlerini "e-tarım" portalında tek çatı altında toplamıştı. Şimdi ise tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı il ve ilçe müdürlüklerindeki yoğunluğun azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir adım daha attı.

Bu çerçevede "Buzağı Destekleme Hizmet Bedeli" tahsilatı ve örgütlü olmayan yetiştiricilerin buzağı destekleme başvurusu işlemlerinin elektronik ortamdan yapılabilmesi için "edevlet.tarbil.gov.tr" adresi üzerinden "Buzağı Destekleme Başvurusu Ödemesi" modülünü devreye aldı. Bir dakika gibi kısa bir sürede buzağı destekleme başvuru ödemesi yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişi, ödemesini edevlet.tarbil.gov.tr adresi üzerindeki ilgili modülden kredi kartı ile yaptıktan sonra başvuru işlemi yetkili memur tarafından kontrol edilecek ve işlem tamamlanacak.

Elektronik başvuru sayesinde gerçek veya tüzel kişiliğin il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapmasına gerek kalmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleri ile bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan sistemle buzağı destekleme başvurusu yapmak isteyen kişiler, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek.