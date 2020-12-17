Alkol alıp ağrı kesici içti hastanede hayatını kaybetti

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. Süleyman Sertel (62) isimli şahıs, kadın arkadaşının evinde fenalaştı.. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.