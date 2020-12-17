17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Alkol alıp ağrı kesici içti hastanede hayatını kaybetti

Alkol alıp ağrı kesici içti hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... 'da kadın arkadaşının evinde alkolün üzerine hap içip fenalaşan 62 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020
ABONE OL
Alkol alıp ağrı kesici içti hastanede hayatını kaybetti

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı mahallesinde meydana geldi. (62) isimli şahıs, kadın arkadaşının evinde fenalaştı.. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Sertel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Süleyman Sertel ile birlikte hastaneye gelen kadın, Süleyman Sertel'in kendisini ziyarete geldiğini, birlikte alkol aldıklarını, Süleyman Sertel'in başı ağrıdığı için alkolle birlikte aldığını, biraz sonra da fenalaştığını söyledi.

Süleyman Sertel'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kurumuna gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA