Esnaf kapkaççıyı böyle yakaladı

Olay, 12.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy Arap Cami Mahallesi Kardeşim Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vapurdan inerek çarşıda yürümeye başlayan bir kadın, yaşı küçük 2 şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın çığlık atmaya başlayınca şahıslar koşarak uzaklaşmaya başladı. Kadının sesini duyan çevredeki esnaf, kendilerine doğru gelen şahıslardan birini omuz atarak yere düşürdü. Diğer şahıs ise başka bir esnaf tarafından kolundan tutularak yakalandı. Olayın ardından koşarak şahısların yakalandığı yere gelen kadına esnaf tarafından yerden alınan cep telefonu teslim edildi.