Önder Çelik, nikâhlı eşi Seher ve sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk ile aynı evde yaşamaya başladı. Ayrı odalarda kalan kadınlarla sırayla bir gece geçiren Çelik, sırayı şaşırıp eşi Seher ile iki gece üst üste geçirince Kavuştuk daha sonra odalarına gittiği çifte "Bu gece sıra benimdi" diyerek kıskançlık krizine girdi. Kavga başladı, mutfaktan getirilen bıçak ise acı sonu hazırladı. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen kadın sevgilisi Önder Çelik'i öldürdü.