Manisa'da acı olay! Covid-19'u atlattı traktör altında can verdi

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Börtlüce Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günler içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süre tedavi yapılan 70 yaşındaki Akif Şafak, karantina sürecinin bitmesinden 2 gün sonra, tarlasında çalışmak üzere evinden çıktı.