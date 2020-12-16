Son dakika: FSM Köprüsü’ndeki zincirleme kaza! TEM Otoyolunda trafiği felç etti
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle köprüde 1 şeridin kapanmasıyla TEM Otoyolu’nda trafik yoğunluğu oluştu.
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Kaza, saat 09.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde yağış sonrası kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, bir şerit trafiğe kapandı.