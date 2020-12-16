16 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: FSM Köprüsü’ndeki zincirleme kaza! TEM Otoyolunda trafiği felç etti

() Köprüsü'nde 3 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi. nedeniyle köprüde 1 şeridin kapanmasıyla ’nda trafik yoğunluğu oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: FSM Köprüsü’ndeki zincirleme kaza! TEM Otoyolunda trafiği felç etti

, saat 09.00 sıralarında Köprüsü Anadolu istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, köprü üzerinde yağış sonrası kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, bir şerit trafiğe kapandı.

Kaza nedeniyle Anadolu istikametinde oluşan uzun araç kuyruğu trafiğini durma noktasında getirdi.

Seyrantepe mevki'ine uzanan trafik, polis ekiplerinin kontrollü yönlendirmesiyle ilerletilmeye çalışılıyor.

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