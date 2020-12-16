"ARKADAŞ DÜNYADAKİ LİTERATÜRÜN TAMAMIYLA SİL BAŞTAN YENİDEN YAZILMASINA SEBEP OLDU"

Dünyada boz ayıların göç etmediğinin bilindiğini ifade eden Çoban, "Tabii biz bunu ilk keşfettiğimizde dünya literatürünü tamamıyla değiştirdik. Sarıkamış'ta elde ettiğimiz veri aslında dünyadaki literatürün tamamıyla sil baştan yeniden yazılmasına sebep oldu. Çünkü dünyada boz ayılar göç etmiyor diye biliniyor. Bizim boz ayılarımız ise beslenmek için Karadeniz'e gidiyorlar. Kış uykusuna yatmak için tekrar geri geliyorlar. Bu bizi çok şaşırtmıştı. O zaman keşfettiğimizde ama araştırmaya devam ettikçe daha farklı sonuçlar elde etmeye başladık. Burada elde ettiğimiz sonuç 141 günde Ardanuç'a giden Arkadaş isimli boz ayımız, günde 10 bin adım atmış ve 7.8 kilometre yürümüş ve biz uydu vericisi taktıktan 141 gün sonra yola çıkmış ve ondan sonraki bütün zamanını yolda geçirmiş ve Ardanuç'a varmış. Ardanuş'a vardıktan sonra tekrar Sarıkamış'a gelmiş" diye konuştu.