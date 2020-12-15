Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 adet parça ele geçirildi

Düzenlenen operasyonla Ş.K.'nin ev ve aracında arama yapan polis, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 92 bronz ve gümüş sikke, 9 yüzük, 3 haç, 13 farklı şekillerde obje olmak üzere toplam 117 adet tarihi eser ele geçirildi.