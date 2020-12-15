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Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 adet parça ele geçirildi

'da polisin bir evde yaptığı aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 117 ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ş.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Tekirdağ’da Roma ve Bizans dönemlerine ait 117 adet parça ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Ş.K.'de tarihi eserler bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla Ş.K.'nin ev ve aracında arama yapan polis, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 92 bronz ve gümüş sikke, 9 yüzük, 3 haç, 13 farklı şekillerde obje olmak üzere toplam 117 adet ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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